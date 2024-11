TURISMO Afflusso record a San Marino per il ponte di Ognissanti. In Italia città d’arte e montagna tra le mete preferite Fra le attività più gettonate: passeggiate, eventi enogastronomici ed escursioni

Ottimo afflusso a San Marino per il ponte di Ognissanti, con attrazioni a tema Halloween e il Festival del Cioccolato. I parcheggi nella parte alta della Repubblica sono pieni, e cresce il numero di visitatori che scelgono il camper per una gita o una breve vacanza sul Titano. In Italia, quasi 10 milioni di persone si sono messe in viaggio per il ponte: le mete preferite sono le città d’arte (30,2%) e la montagna (22,3%). Tra le attività più gettonate, il 51,1% dei viaggiatori si dedica a passeggiate, il 31,6% partecipa a eventi enogastronomici e il 25,6% opta per escursioni e gite.

Accanto a chi ha scelto una breve vacanza, molti hanno mantenuto viva la tradizione della visita ai cimiteri. In questi giorni, tante persone hanno portato fiori in omaggio ai propri cari defunti, in attesa della giornata di domani, dedicata espressamente al loro ricordo e dove si prevede un afflusso ancora maggiore.



