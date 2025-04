LIBERA Afghanistan e apartheid di genere: una serata di denuncia organizzata da Libera Una serata per parlare di diritti negati, assieme all'ambasciatore in Italia del governo in esilio dell'Afghanistan, rovesciato nel 2021, Khaled Ahmad Zekriya

In un Afghanistan dimenticato dal mondo dopo il ritiro delle truppe Usa nel 2021, le donne perdono gradualmente i diritti civili e sono costrette a una vita da recluse. Ad accendere i riflettori sull'apartheid di genere imposta dai talebani, una volta preso il potere, è Libera. Alla Sala Montelupo di Domagnano una serata per parlare di diritti negati, assieme all'ambasciatore in Italia del governo in esilio dell'Afghanistan, rovesciato nel 2021, Khaled Ahmad Zekriya.

“È molto importante sottolineare la situazione in Afghanistan – spiega lui -, specialmente per quanto riguarda le ragazze e le donne, a causa dell'apartheid di genere in corso nel Paese. Come sapete, alla maggior parte delle ragazze e delle donne non è permesso frequentare la scuola secondaria o l’università. Non possono cercare un impiego negli uffici governativi, nelle organizzazioni non governative, nelle agenzie delle Nazioni Unite e, di fatto, sono diventate prigioniere nelle proprie case e alcune mendicanti per strada. Quindi, la situazione delle donne in Afghanistan, che rappresentano il 50% della popolazione, è davvero drammatica. E' giunto il momento di unire le nostre competenze per porre fine all’apartheid di genere in Afghanistan".

Dunque si parte dall'abbandono del Paese da parte dell'Occidente, con le scene drammatiche di chi tentava di scappare, il ritorno dei talebani al potere, le Nazioni Unite che parlano apertamente di apartheid di genere. Le donne non possono andare a scuola oltre le medie, fare la maggior parte dei lavori, uscire di casa se non accompagnate da un parente, sono escluse dalla vita politica e pubblica e non possono manifestare per i loro diritti.

Nel video l'intervista a Khaled Ahmad Zekriya, ambasciatore in Italia del governo in esilio dell'Afghanistan

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: