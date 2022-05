SEMPRE PIÙ GREEN Agenda 2030 Onu: gli studenti della scuola media di Fonte dell'Ovo mostrano come raggiungere gli obiettivi

Dalla scuola media di Fonte dell'Ovo un progetto sull'agenda 2030 è diventato un video in cui i 39 studenti delle classi I B e I N mostrano metodi pratici per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che l'Onu punta a raggiungere appunto entro il 2030. In questi rientra anche il progetto di piantumazione di 730 alberi realizzato dalla scuola media che vedrete nell'ultima parte del video.

