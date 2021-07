ONU Agenda 2030: San Marino presenta il Rapporto Nazionale Volontario

Un deciso passo in avanti verso lo sviluppo sostenibile del territorio sammarinese, attraverso una strategia condivisa e adeguata alle best practices internazionali: le Segreterie al Territorio e agli Affari Esteri, hanno presentato il primo Voluntary National Reviews della Repubblica di San Marino. Partecipando in diretta web da Palazzo Begni all'High Level Political Forum, davanti ai rappresentanti dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. Un momento di confronto e revisione delle strategie attuate dai diversi stati per il raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. I Rapporti Nazionali Volontari (VNR) mirano a facilitare la condivisione delle esperienze, compresi i successi, le sfide e le lezioni apprese, al fine di accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030.

[Banner_Google_ADS]

Il Segretario Luca Beccari ha rilanciato la cooperazione e la solidarietà internazionale, "mai così importanti - ha detto - in questa fase storica. Sono molte le sfide che ci attendono, soprattutto per le nuove generazioni, ribadendo l'impegno della Repubblica nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda". Poi Stefano Canti, per il quale il prossimo traguardo sarà individuare le strategie ed i progetti futuri per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con la partecipazione di tutti gli stakeholder e della società civile al fine di redigere il ‘Piano degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)’, con particolare riferimento agli interventi per il contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico”.

Nel video l'intervento dei Segretari Luca Beccari e Stefano Canti





I più letti della settimana: