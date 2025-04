Agente travolto a Fiorina: Mattia Ceccoli resta in prognosi riservata

Nessuna novità dal Bufalini di Cesena sulle condizioni di Mattia Ceccoli, l'agente della polizia civile rimasto gravemente ferito ad una gamba dopo essere stato travolto da una macchina, guidata da un Gendarme fuori servizio, nella notte tra sabato e domenica mentre stava eseguendo il rilievo di un sinistro.

Il giovane agente ha subito un lungo intervento per ripristinare l'arto inferiore e resta in prognosi riservata. Massima l'attenzione per prevenire eventuali infezioni che potrebbero aggravare il quadro clinico.