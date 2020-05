Aggiornamento Covid 19 a San Marino: 7 nuovi casi su 81 tamponi e 6 guariti

Su 81 tamponi refertati nella giornata di ieri, 7 i casi di positività al Covid 19, mentre i nuovi guariti sono 6. Non c'è stato nessun decesso ed è il nono giorno consecutivo che il numero dei deceduti è fermo a 41. I positivi al coronavirus ricoverati attualmente in Ospedale sono 13: 5 in terapia intensiva o semi-intensiva, 7 nelle degenze in isolamento, ed uno in Pediatria in area dedicata. 443 le persone positive all'infezione che si trovano in isolamento al proprio domicilio. 614 inoltre le persone attualmente in quarantena e tra queste ci sono 54 sanitari - due in meno di ieri - e 16 appartenenti alle Forze dell'Ordine.

A San Marino i casi Covid positivi registrati complessivamente, dal 27 febbraio, sono 589 e quelli attualmente in osservazione sanitaria sono 456, mentre i guariti totali sono 92.

Luca Salvatori

Leggi il comunicato stampa