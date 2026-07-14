GIOVANI Aggressione di Via Giacomini, la Commissione Politiche Giovanili invita alla responsabilità "Una comunità è davvero forte non quando reagisce alla violenza, ma quando riesce a prevenirla. Dobbiamo ascoltare e dialogare”

“La violenza non è mai una risposta e non può trovare alcuna giustificazione”, chiaro il messaggio della Commissione per le Politiche Giovanili diffuso dopo l'aggressione di via Giacomini. “Un episodio come questo ferisce non solo la persona coinvolta, ma l'intera comunità sammarinese”, continua la Commissione, che si rivolge direttamente ai giovani, sottolineando come la stragrande maggioranza viva con senso civico e rispetto delle regole, e quindi è importante non cadere nella tentazione di etichettare un'intera generazione per il comportamento di pochi. Allo stesso tempo, però, prosegue, “non possiamo ignorare segnali che richiedono attenzione e un'assunzione di responsabilità da parte di tutta la comunità”.

Le parole della presidente della Commissione per le Politiche Giovanili, Erica Valentini: "Sicuramente questo ci fa capire che i social, internet, è un mondo pericoloso che dà troppo spazio alla violenza. E quindi noi con questi giovani ci dobbiamo parlare, avere un dialogo, dobbiamo capire cosa li spinge, cosa li porta ad avere questi atteggiamenti che non devono assolutamente diventare la normalità. Sicuramente derivano da un disturbo psicologico, ma non tanto psicologico nella persona quanto sociale. Sicuramente la mancanza di spazi di aggregazione, di attività, contano in quello che esprime questo avvenimento di Via Giacomini."

“La Commissione - si legge nel comunicato - intende farsi promotrice di momenti di prevenzione attraverso dialogo e confronto, affrontando temi quali la gestione dei conflitti, il rifiuto della violenza, il rispetto degli spazi pubblici, la responsabilità individuale e il valore della convivenza civile.

“Le politiche giovanili non possono limitarsi a intervenire quando un problema si manifesta. Devono creare le condizioni affinché episodi come questo diventino sempre più rari”, dichiara la Commissione per le Politiche Giovanili, e “continueremo a lavorare affinché ogni giovane possa crescere in una comunità che sappia educare, ascoltare e accompagnare, promuovendo il dialogo come strumento di confronto e il rispetto come fondamento della convivenza civile. Perché una comunità è davvero forte non quando reagisce alla violenza, ma quando riesce a prevenirla”.

"Sicuramente dobbiamo capire appunto cosa li porta, come noi possiamo essere un sostegno, come aiutarli e come fargli capire che la soluzione non può essere la violenza, che non è mai la violenza. Dobbiamo abituare questi ragazzi che esiste il no, che esiste la questione del rispetto, che non possono fare tutto quello che loro ritengono di voler fare, perché c'è la convivenza, c'è il rispetto delle altre persone, delle regole, che se ci sono le regole sicuramente a qualcosa servono." ha dichiarato la presidente Valentini.

Intervista a Erica Valentini - Presidente della Commissione per le Politiche Giovanili

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