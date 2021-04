Aggressione in Borgo, Authority Pari Opportunità: “Astenersi da giudizi sommari”

Aggressione in Borgo, Authority Pari Opportunità: “Astenersi da giudizi sommari”.

In attesa di nuovi sviluppi sui fatti accaduti la scorsa domenica a Borgo Maggiore che hanno portato due giovani sammarinesi agli arresti domiciliari, l’Authority Pari Opportunità, in una nota, invita a popolazione a stringersi attorno alle vittime, “astenendosi da giudizi e da commenti sommari, che possano nuocere in qualsivoglia maniera alle vittime”. Evidenziando che in un piccolo Paese la voce di poche persone possano avere la risonanza di una sentenza, “è indispensabile, almeno fino all’accertamento dei fatti, affidarsi allo scrupoloso lavoro delle Autorità preposte”. Infine l'auspicio che la cittadinanza dimostri la sua solidarietà alle vittime, astenendosi da qual si voglia illazione sull’accadimento. I due ventenni devono rispondere, come comunicato dalla Polizia civile, dei reati di violenza privata, oltraggio e resistenza alle forza pubblica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: