Aggressioni e intimidazioni al personale sanitario, CDLS: "Iss tuteli i propri dipendenti"

Il problema delle aggressioni nei confronti del personale sanitario riguarda anche la Repubblica di San Marino, seppure in modo meno grave. E' la CDLS a lanciare l'allarme in una nota parlando di "episodi di aggressione verbale nei confronti del personale sanitario, non solo del Pronto Soccorso" del Titano.

Un fenomeno che si è "aggravato negli ultimi anni post covid" e rispecchia una "vera e propria emergenza sociale" già evidente in Italia, dove "gli episodi di violenza verso il personale sanitario sono quasi all’ordine del giorno". Anche a San Marino, le donne risultano le più colpite, in linea con la tendenza italiana.

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi esprime la propria "massima solidarietà" al personale dell’Ospedale di Stato, costretto ad affrontare "insulti e maleducazione da parte di utenti aggressivi e arroganti". I settori più colpiti negli ultimi mesi includono "soprattutto il personale del Pronto Soccorso, gli operatori sanitari e quelli del CUP (Centro Unico di Prenotazione)".

Oltre alla violenza verbale, la CDLS parla di "atti vandalici, come auto rigate o pneumatici bucati". Sebbene fattori come la carenza di personale e i tempi di attesa possano innescare gli episodi, il sindacato ribadisce che "non sono giustificazioni, ma atti inaccettabili".

Per questo viene chiesto all'Istituto di Sicurezza Sociale una "modalità di assistenza legale, amministrativa, medico-legale, sanitaria e psicologica" per i dipendenti, inclusa la possibilità di domiciliazione legale in caso di denuncia. Il Sindacato sottolinea l'urgenza di un "cambiamento culturale che esorti la popolazione al rispetto per il servizio sanitario e per le donne e gli uomini che ne permettono la realizzazione".

Questo è fondamentale anche per contrastare le conseguenze del "clima di insicurezza", che spinge "medici e infermieri a cercare rifugio nel settore privato, oppure in aziende estere, aggravando la già presente carenza di personale".