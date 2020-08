Agricoltura biologica: proseguono i lavori per una "San Marino tutta BIO"

Coltivazioni a San Marino

Un'iniziativa per valorizzare tutte le risorse del territorio, non solo quelle agricole ma anche paesaggistiche, economiche e culturali. Il progetto San Marino Bio va avanti e con l'adozione dell'ultimo Decreto Delegato (n. 117 del 13 luglio 2020) si uniforma all'Unione Europea. L'agricoltura biologica in Repubblica – evidenzia il Consorzio Terra di San Marino – ormai non è più una nicchia ma rappresenta un segmento produttivo vitale. Una risorsa per l'agricoltura di qualità e per la sostenibilità ambientale”.

“Siamo fermamente convinti che questo progetto possa trovare piena realizzazione grazie alla collaborazione e l’impegno di tutte le parti in causa, affermano dalla Segreteria di Stato per il Territorio”. “Impegno – aggiungono - che già di fatto stiamo riscontrando tra gli operatori del settore, gli uffici competenti e le istituzioni”.

“Crediamo che la valida scelta di portare avanti e sostenere l’agricoltura biologica abbia un impatto positivo sia per il comparto agricolo ma anche per l’economia dell’intero Paese” aggiunge il Consorzio Terra di San Marino.