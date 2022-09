Aifa approva vaccino contro variante Omicron 1. In Cina 65 milioni di persone in lockdown

Sul Titano si registra un nuovo ricovero in ospedale, ma la Terapia Intensiva rimane vuota. Scendono i positivi attivi, 80 in totale. Negli ultimi quattro giorni 14 contagi e 27 guarigioni. Il tasso di positività su base settimanale si attesta, in discesa, al 10,5%, secondo quanto emerge dall'ultimo report. Mentre il numero delle persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia è di 20.412, tra cui si contano 118 decessi. Sul fronte vaccini l'82% della popolazione ha completato il ciclo primario di immunizzazione e il 68% ha ricevuto anche la dose booster. In Emilia-Romagna 850 nuovi casi su 5200 tamponi e l'età media dei contagiati a 49 anni. 10 i nuovi decessi e ricoveri in aumento nei reparti ordinari.

Trend contrario in Italia, dove si liberano i reparti ospedalieri dedicati. 6.610 nuove infezioni per un tasso di positività, in calo, del 10,3%, e altri 40 decessi. Intanto arriva il via libera dell'Aifa ai vaccini anti-Covid adattati alla variante Omicron 1, dopo l'ok dell'Ema quattro giorni fa.

Novità anche dalla Cina, che approva il primo siero inalabile al mondo contro il Coronavirus, da usare come booster in caso di emergenza. A produrlo CanSino Biologics. E se sull'immunizzazione il gigante asiatico fa progressi, sui contagi si blocca, in nome della strategia “Zero Covid”: a Chengdu, città di 21 milioni di abitanti, è stato prorogato il lockdown almeno fino a mercoledì e in tutto il Paese le restrizioni riguardano 65 milioni di persone.