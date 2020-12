COVID-19 AIFA dà il via libera al vaccino Pfizer Il punto generale dei contagi, con il consueto focus sull'Emilia-Romagna. Intanto è nuovo nuovo picco di casi in Gran Bretagna, a quota 36.807, i morti risalgono a 691

Dopo l'ok da parte dell'EMA arriva il via libera dall'Agenzia italiana del Farmaco all'immissione in commercio del vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer-Biontech. Il vaccino è stato approvato per tutta la popolazione sopra i 16 anni e non ha controindicazioni assolute. Non sono richieste accortezze particolari per sottopopolazioni specifiche – fa sapere Aifa - né per anziani o immunodepressi, inclusi chi ha problemi di coagulazione del sangue o sanguinamento. Anche per la gravidanza e l'allattamento. Il vaccino giungerà in Italia il 24 sarà custodito in una prima fase nell'hub centrale dello Spallanzani e, a cura della Difesa, sarà distribuito e somministrato su altri 21 siti italiani. Intanto potranno tornare in Italia dalla Gran Bretagna i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. È quanto è stato deciso nel corso di una riunione alla Farnesina, dopo una consultazione con i ministeri della Salute e dei Trasporti. Ma le misure per il rientro saranno ancora più strette: tampone prima e dopo essere partiti e comunque sarà obbligatorio fare la quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Sul fronte dei contagi sono intanto 13.318 i nuovi casi di coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza che si avvicina ad 1 milione 980mila (1.977.318). Calano le terapie intensive, -44 (2.687), così come i ricoveri, -197 (24.948). E' invece di 628 l'incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.842. In Regione sono 1.162 i nuovi positivi, di cui più della metà asintomatici (655), su quasi 20mila tamponi effettuati (19.892). Il rapporto scende così al 5,8% Crescono di 7 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva (210), in calo invece quelli negli altri reparti Covid (-23, 2891). 68 i nuovi decessi, nessuno a Rimini dove però si registrano 147 nuovi casi. Sono infine 363 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore nelle Marche. Maglia nera la provincia di Pesaro Urbino con 144 positivi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: