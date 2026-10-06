ASSOCIAZIONISMO Aiuto allo studio, riprendono le lezioni di Portofranco San Marino Più di 80 i volontari al lavoro per accogliere, in Casa Terenzi a Domagnano, bambini e ragazzi di tutte le età che gratuitamente possono migliorare la loro preparazione scolastica

Insegnanti in pensione e in attività, professionisti e studenti universitari. Ma anche ragazzi degli ultimi anni delle superiori che decidono di impiegare il proprio tempo libero aiutando i più giovani a fare i compiti di italiano, matematica, inglese e tante altre materie. Sono più di 80 i volontari che anche quest’anno si sono messi al lavoro per far partire l’attività del Centro di aiuto allo studio di Portofranco San Marino.

A tre settimane dall’inizio delle scuole, Casa Terenzi a Domagnano è tornata ad accogliere bambini e ragazzi di tutte le età che, gratuitamente, possono migliorare la loro preparazione scolastica con lezioni frontali uno a uno: un metodo personalizzato sul singolo studente, che responsabilizza e negli anni è stato premiato dai risultati. Tanti dei ragazzi che frequentano Portofranco, infatti, raccontano di aver ritrovato interesse per lo studio e capacità di impegno scolastico.

Ma il progetto è anche un’occasione di aggiornamento e formazione per i volontari che vi partecipano, in modo che al loro impegno e alla loro esperienza professionale si aggiunga anche una conoscenza sempre maggiore dei bisogni dei giovani che si rivolgono all’associazione. L’attività è resa possibile da una stretta collaborazione tra pubblico e privato: l’associazionismo, con la SUMS che fornisce il sostegno economico, e la Giunta di Castello di Domagnano che mette a disposizione i locali. Non solo, a gennaio gli spazi aumenteranno e sarà possibile fare lezione anche nel Castello di Borgo Maggiore. L’obiettivo, aiutare sempre più giovani nel loro percorso di crescita didattico e personale.

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