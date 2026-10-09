Akida, scomparsa da 9 giorni. Valentina: "Aiutatemi a riportarla a casa"

"Non vi chiedo altro che una possibilità in più per ritrovare Akida". Nella lettera che Valentina Carrara ha inviato a San Marino RTV c’è la speranza di chi continua a cercare, anche quando ogni tentativo sembra non dare risposta. Da nove giorni non sa dove sia la sua cagnolina. Se si nasconda ancora per la paura, se abbia camminato a lungo, se qualcuno l’abbia trovata e accolta. Akida è una meticcia di sette anni, sterilizzata, di circa diciotto chili.

È scomparsa il primo ottobre a San Marino Città: secondo il racconto della proprietaria, è fuggita terrorizzata dagli spari durante la cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti. Da allora, di lei non ci sono più notizie certe. Valentina non ha mai smesso di cercarla. Con numerosi volontari ha perlustrato boschi, sentieri, dirupi e le zone circostanti. Nella sua lettera racconta ricerche condotte anche con cani molecolari, droni termici e il personale della Protezione Civile.

Sono arrivate alcune segnalazioni, tra cui un possibile avvistamento a Faetano, che però non è stato confermato. Ogni indicazione apre una speranza. Finora, nessuna ha riportato Akida a casa. "È la mia cagnolina terapeutica, è cresciuta insieme a me e mi ha accompagnata nei momenti più difficili della mia vita", scrive Valentina. Il dolore è anche questo: non sapere dove sia un essere di cui ci si è presi cura e che, a suo modo, si è preso cura di noi.

Ora l’appello si allarga. A chi vive vicino ai boschi, agli agricoltori, a chi percorre sentieri o frequenta le zone delle sorgenti, anche nei territori limitrofi. E a chi potrebbe averla accolta senza sapere che qualcuno la sta cercando. Valentina chiede di osservare la fotografia di Akida e di segnalare eventuali avvistamenti, indicando con precisione luogo e orario. Dopo giorni di ricerche, la speranza resta affidata a un incontro. "Anche un solo avvistamento attendibile potrebbe cambiare tutto". E permettere a Valentina di riabbracciare Akida.







