TERRAZZA DOLCE VITA Al Bano: "L'Italia dovrebbe prendere esempio da San Marino. I politici pensino al bene dei cittadini"

"Ricordo la prima volta che sono venuto a San Marino - racconta Al Bano -. è stato magico. Arrivare in cima e osservare le sue meraviglie storiche e da lì sopra tutto il mondo. E' bello che è parte d'Italia ma non è Italia. Tra i due Paesi ci sono delle differenze. Lì, sul Titano, c'è solidità, qui in Italia no. I politici italiani pensano più ai loro giochi, con chi allearsi e con chi fare ciò che tutto sommato non fa bene al nostro Paese. Il nostro Paese ha bisogno di gente che lavori per gli italiani. In Italia stanno svendendo tutto, ce ne siamo resi conto?". Durante il suo percorso di artista, Al Bano si è fermato anche a San Marino, a cui ormai si sente molto legato: "Non vedo l'ora di fare un concerto in piazza della Libertà a San Marino - confessa il cantante -, ma questo dipende dal mio amico Federico Pedini Amati e da quelli che organizzano. Dipendesse da me l'avrei già fatto 30 anni fa".

Nel video l'intervista integrale ad Albano

