COMMENDATORE Al Bano riceve l'onorificenza di Sant'Agata: "Un sogno che si avvera"

Al Bano, a San Marino anche per assistere alla finale di Una voce per San Marino, diventa commendatore dell'ordine equestre di Sant'Agata. La cerimonia alla Segreteria di Stato per il Turismo e a insignirlo è il segretario Federico Pedini Amati. L'artista ha ricevuto l'onorificenza per il contributo che ha portato ai progetti musicali e turistici della Repubblica grazie alla sua esperienza e notorietà.

"E' mio onore e piacere rendere omaggio ad Al Bano con questa onorificenza - commenta Pedini Amati -. E' un piacere vero essere suo amico, prima ancora di essere al fianco di un grande artista. Se l'è meritato non solo da parte di San Marino, ma da tutti i cittadini del mondo".

"Ricevere questa meravigliosa onorificenza a San Marino - afferma Al Bano - è un sogno che si avvera. Non so se me la merito ma, siccome hanno deciso di darmela, io me la prendo".

Al Bano è stato super ospite alla prima edizione di Una voce per San Marino, presidente di giuria alla seconda e ora torna ad assistere alla serata in qualità di amico della Repubblica. "Se mi inviteranno anche alle prossime edizioni - aggiunge poi l'artista - ci verrò volentieri".

Nel video le interviste ad Al Bano e Federico Pedini Amati, segretario per il Turismo

