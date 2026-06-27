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Al Campo Bruno Reffi la nona edizione dello Yoga day, in occasione della Giornata mondiale

Presente all'iniziativa, anche il Vice Ambasciatore indiano in Italia e San Marino

di Laura Bonaiuti
27 giu 2026
Nel servizio le interviste a: Maria Alessandra Albertini - Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Gaurav Gandhi – Vice Ambasciatore indiano in Italia e San MarinoNel servizio le interviste a: Maria Alessandra Albertini - Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Gaurav Gandhi – Vice Ambasciatore indiano in Italia e San Marino
Nel servizio le interviste a: Maria Alessandra Albertini - Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Gaurav Gandhi – Vice Ambasciatore indiano in Italia e San Marino

Lo yoga come ponte tra paesi e come veicolo di sviluppo culturale. Anche quest'anno, la giornata dedicata a questa disciplina che unisce movimento e pace interiore.

Al Campo Bruno Reffi, decine di sammarinesi sono arrivati con il proprio tappetino per una sessione collettiva, guidata da insegnanti professionisti. L'evento è stato organizzato dall’Ambasciata dell’India in Italia e a San Marino, in stretta collaborazione con l’Ambasciata di San Marino in Italia e con il Dipartimento Affari Esteri.

Le parole dell'Ambasciatrice Maria Alessandra Albertini: "La pratica dello yoga sappiamo che è una pratica di benessere psicofisico ma non soltanto. È una filosofia che promuove i valori della pace, della tolleranza, i valori della consapevolezza e del rispetto per gli altri, valori che sono nel DNA della Repubblica di San Marino. Pertanto celebrare questo evento significa celebrare i valori importanti anche su cui poggiano le fondamenta della Repubblica."

Questa edizione è stata incentrata sull'invecchiamento sano. Presente all'iniziativa, anche il Vice Ambasciatore indiano in Italia e San Marino, che si è mostrato particolarmente grato alla Repubblica, che ormai da nove anni dedica una giornata allo Yoga:

"Vorremmo ringraziare il governo della Repubblica di San Marino per il loro aiuto nell'organizzare anche quest'anno questo evento qui a San Marino. Si tratta quest'anno della nona edizione dell'evento a San Marino. Vorremmo ringraziare sentitamente anche il Ministero degli Affari Esteri e siamo molto felici che la pratica dello yoga stia aumentando molto a San Marino", ha dichiarato Gaurav Gandhi.

Interviste a: Maria Alessandra Albertini - Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede,  Gaurav Gandhi – Vice Ambasciatore indiano in Italia e San Marino




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