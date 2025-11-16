Al Castello di Serravalle il Gran Galà dei Vampiri

Il Castello di Serravalle come la Transilvania, tra gotico ed esoterico: il Gran Galà dei Vampiri, appuntamento organizzato dall'Associazione San Marino Comics in collaborazione con Vampirelab, ha riunito appassionati e curiosi del mondo vampiresco. I partecipanti, in abiti a tema, si sono fatti immortalare in set fotografici professionali all’aperto, immersi nell’atmosfera gotica del castello, prima di entrare nella Sala per la cena e il Gran Ballo dei Vampiri, con danze ottocentesche e musiche d’ambiente.

Ad animare la serata l'Accademia di Danze Ottocentesche italiana, una rinomata scuola specializzata nella ricreazione delle coreografie e delle danze d’epoca. Appuntamento, spiegano gli organizzatori, pensato anche come occasione per riscoprire e valorizzare il territorio del Castello di Serravalle, che offre spazi di straordinaria bellezza, ideali per eventi di questa portata. Progetto che si inserisce in una visione culturale ampia che mira a rafforzare la visibilità di San Marino come destinazione d’eccezione per eventi internazionali unici e distintivi.

Nel servizio l'intervista a Lisa Lambertini (Autrice Dark Fantasy)







