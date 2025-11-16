SAN MARINO COMICS Al Castello di Serravalle il Gran Galà dei Vampiri Appuntamento organizzato dall'Associazione San Marino Comics in collaborazione con Vampirelab

Il Castello di Serravalle come la Transilvania, tra gotico ed esoterico: il Gran Galà dei Vampiri, appuntamento organizzato dall'Associazione San Marino Comics in collaborazione con Vampirelab, ha riunito appassionati e curiosi del mondo vampiresco. I partecipanti, in abiti a tema, si sono fatti immortalare in set fotografici professionali all’aperto, immersi nell’atmosfera gotica del castello, prima di entrare nella Sala per la cena e il Gran Ballo dei Vampiri, con danze ottocentesche e musiche d’ambiente.

Ad animare la serata l'Accademia di Danze Ottocentesche italiana, una rinomata scuola specializzata nella ricreazione delle coreografie e delle danze d’epoca. Appuntamento, spiegano gli organizzatori, pensato anche come occasione per riscoprire e valorizzare il territorio del Castello di Serravalle, che offre spazi di straordinaria bellezza, ideali per eventi di questa portata. Progetto che si inserisce in una visione culturale ampia che mira a rafforzare la visibilità di San Marino come destinazione d’eccezione per eventi internazionali unici e distintivi.

Nel servizio l'intervista a Lisa Lambertini (Autrice Dark Fantasy)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: