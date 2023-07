Al Cemec corso sulla gestione del rischio degli eventi "CBRNe" in collaborazione con il BIDMC - Harvard Medical Faculty Physicians-Harvard Medical School; il Centro di Formazione sulla Sicurezza UNIRSM, il Dipartimento di Ingegneria Elettronica di Tor Vergata e l'Osservatorio sulla Sicurezza e la Difesa CBRNe

Mondo scientifico e accademico si interroga sulla gestione del rischio legato ai cosiddetti eventi CBRNe – acronimo per chimico – biologico – radiologico – nucleare ed esplosivi - a livello regionale e nazionale. Un training calato nell'attualità, alla luce delle tendenze globali di un aumento delle minacce legate a questi contesti sia per eventi naturali sia accidentali e intenzionali. Focus sull'analisi del rischio, preparazione, mitigazione, risposta e capacità di recupero per gli incidenti non convenzionali: al tavolo 20 partecipanti per un’audience internazionale specializzata, appunto, nella gestione delle emergenze, dai servizi medici, ai vigili del fuoco, funzionari amministrativi governativi, operatori sanitari, forze dell'ordine. Due giorni di formazione, pratica e teorica su una vasta gamma di argomenti con il Cemec, Centro Europeo della Medicina delle Catastrofi, quale punto di riferimento fornendo, insieme a partner di alto livello, competenze e contribuendo – è lo stesso Cemec a segnalarlo - alla preparazione e alla resilienza delle nazioni.

