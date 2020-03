CORONAVIRUS Al CFP si sperimenta l'e-learning: lezione a distanza per 16 allievi

Causa Coronavirus – come sappiamo – scuole chiuse per un'altra settimana. Ma al Centro di Formazione Professionale un gruppo di 16 allievi di 1°A e 1° B questa mattina, ha seguito 40 minuti di lezione on line di fisica e tecnologia su iniziativa dell'insegnante di sostegno Samuele Mazza insieme al titolare di cattedra, Manuel Ciavatta. Collegati in videoconferenza i ragazzi hanno interagito con gli insegnanti, attraverso interventi e domande proprio come solitamente avviene in classe. Dunque, un primo esperimento di e-learning – modalità didattica a distanza caldeggiata anche nell'ultima ordinanza della Segreteria di Stato alla Sanità - andato a buon fine e che il CFP replicherà giovedì mattina, con due lezioni "virtuali" di 40 minuti ciascuna che coinvolgeranno una trentina di allievi.

Guarda le interviste a Samuele Mazza e Manuel Ciavatta, insegnanti CFP.

I più letti della settimana: