Al cospetto dei Capitani Reggenti i doppiatori Luca e Monica Ward

Russel Crowe, Samuel Jackson, Pierce Brosman e molti altri ancora. La voce di Luca Ward ha accompagnato alcuni dei più grandi attori del cinema, legandosi a doppio filo con personaggi iconici come James Bond e il gladiatore Massimo Decimo Meridio. Quest'oggi lui e sua sorella Monica, doppiatrice famosa tra gli altri per il ruolo di Lisa Simpson, sono stati ricevuti dai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini che si sono complimentati per i successi nel campo del doppiaggio. I Ward al momento sono a San Marino per il Wardlab, un laboratorio che permette ai partecipanti di approcciarsi al mondo del doppiaggio, scoprendo magari anche talenti nascosti. Un'ottima occasione per i partecipanti, che possono confrontarsi con grandissimi attori E per tutti i sammarinesi, un messaggio da parte del Gladiatore e di Lisa SImpson.

Nel video le interviste a Luca Ward, doppiatore, e Monica Ward, doppiatrice

