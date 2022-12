Al dirigente del Tribunale Canzio l'Onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata

Il dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio, riceve l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. La consegna mercoledì 7 dicembre nella sala del Consiglio, alla presenza dei Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, e di esponenti di Governo e Parlamento. Un segno di riconoscenza, da parte della Repubblica, spiega il segretario di Stato alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini, "sia come dirigente sia per il suo contributo alla riforma dell'ordinamento giudiziario che è stato un punto di forza anche di fronte al Greco". Dalla Reggenza un ringraziamento a Canzio, tra le altre cose, proprio per l'apporto dato allo sviluppo della riforma.