Al Fitur folta presenza di tour operator sammarinesi

Settore in crescita sul Titano con oltre 600 addetti

di Luca Salvatori
23 gen 2026
In video le dichiarazioni di Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministro del Turismo Italiano; Stefano Spadoni, titolare Titan Travel; Cristiano Ascari, General Manager Podium; Ombretta Pepe, Sales Manager Ace Tour
Per chi opera nel settore turistico il Fitur di Madrid è un appuntamento di assoluto rilievo che quest'anno ha richiamato oltre 10.000 imprese provenienti da 161 Paesi, con 967 espositori principali. Anche il Re Felipe VI, nonostante il lutto nazionale per la tragedia ferroviaria in Andalusia, è intervenuto alla presentazione incontrando per l'occasione i Ministri del turismo convenuti, tra cui il Segretario di Stato Federico Pedini Amati che nei giorni scorsi ha inaugurato lo stand sammarinese e firmato un accordo con UN Tourism per favorire gli investimenti turistici in Repubblica. Folta al Fitur anche la presenza di tour operator di San Marino, un settore in espansione che sul Titano occupa già, secondo stime prudenziali, oltre 600 addetti, con un contributo importante all'economia nazionale.

Riproduzione riservata ©

