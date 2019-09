Al Green Festival l'allarme dagli scienziati: "Eliminare i combustibili fossili entro il 2050"

Secondo giorno per il San Marino Green Festival, evento per riflettere sul futuro dell'ecosistema. Anche oggi in programma una serie di iniziative, dai convegni ai laboratori all'aria aperta, dai test drive di veicoli elettrici agli spettacoli. A proposito di arte, ieri sera a Lesignano lo spettacolo di Roberto Mercadini in "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra". Il confronto tra esperti e cittadini è ripartito questa mattina a Palazzo Graziani. Si è parlato di cambiamenti climatici e degli effetti sulla salute, proprio nella settimana di mobilitazione globale Week For Future. Nel pomeriggio focus sulla finanza sostenibile e sulle professioni del futuro. Questa sera alle ore 22 al Podere Lesignano il concerto dei Blue Jazzato.



Nel video, l'intervista ad Alberto Bellini, docente di Conversione dell'energia all'Università di Bologna