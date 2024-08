#MEETING24 Al Meeting di Rimini è il giornata dei Capitani Reggenti Domani il giorno del Segretario di Stato agli Affari Esteri Beccari. Il cardinale Zuppi: "L'arte della vita è la riparazione"

Oggi è la giornata della Reggenza al Meeting per l'Amicizia fra i popoli, le loro Eccellenze Alessandro Rossi e Milena Gasperoni sono attese alle 15, per la tradizionale visita alla manifestazione, il programma prevede che rimarranno un paio d'ore. Nel pomeriggio al Meeting è atteso anche il presidente del Cnel Renato Brunetta, che domani mattina sarà a San Marino per un'udienza proprio dalla Reggenza, mentre domani pomeriggio sarà la volta del Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, tra i protagonisti di un incontro qui al Meeting col ministro Fitto. Ieri sera l'incontro col cardinale Zuppi, per un dialogo sulla conciliazione.

Nel video il collegamento al Tg delle 14 di Francesca Biliotti e il servizio con gli interventi del cardinale Zuppi

