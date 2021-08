Al Meeting di Rimini è stata la giornata dei Capitani Reggenti

Al Meeting di Rimini è stata la giornata della Reggenza, una visita ufficiale che si ripete, da tradizione, ogni anno. Il servizio. L'unico anno in cui i Capitani Reggenti non sono venuti al Meeting è stato proprio il 2020, quando anche il Meeting era stato organizzato in “special edition”. Le loro Eccellenze Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini sono stati accolti nei padiglioni fieristici e subito accompagnati nei salotti privati, riservati alle autorità. Quindi le visite, nello stand della cooperazione internazionale del ministero degli Esteri, chiamato “C'è una Italia che coopera”, e dove si racconta l'impegno dell'Italia e dei suoi partner per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 17 obiettivi che si devono poter perseguire per godere di uno sviluppo sostenibile e condiviso. E ancora, una mostra sulla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite, istituita a Brindisi vent'anni fa, sulla base di un'idea del governo italiano e del World Food Programme, divenuta oggi modello globale di risposta a emergenze e crisi umanitarie. La visita dei Capitani Reggenti si è conclusa, come di consueto, allo stand della Repubblica di San Marino, presenti numerosi Segretari di Stato, insieme al comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone. Al termine, il saluto anche del Prefetto e del Questore di Rimini.