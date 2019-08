Al Meeting di Rimini è stato il giorno dei Capitani Reggenti

Accompagnati dal Segretario di Stato all'Industria Andrea Zafferani e dall'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Guido Cerboni, le loro Eccellenze sono state accolte dai rappresentanti del Meeting e dalla console di San Marino a Rimini Benedetta Nicolini, oltre che dalla direttrice degli Affari giuridici del dipartimento Affari Esteri Maria Alessandra Albertini e dal comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone.

Nei salottini del Meeting l'incontro privato con la presidente Emilia Guarnieri, per rinnovare i sensi di una ospitalità che si rinnova ogni anno. Ogni anno, infatti, San Marino è presente al Meeting con un proprio stand, ed ogni anno i Capitani Reggenti non mancano di far visita ai padiglioni della fiera.

Quest'anno, dopo la visita al villaggio dello sport, la Reggenza ha voluto vedere una delle mostre principali della 40esima rassegna, “Il potere dei senza potere – Interrogatorio a distanza con Vàclav Havel”, promossa dalla fondazione “Costruiamo il Futuro”, incentrato sul ruolo politico della verità, rappresentata come una lunga intervista allo stesso Havel. A conclusione della giornata al Meeting, il momento conviviale nello stand della Repubblica, coi prodotti tipici del Consorzio Terra di San Marino.