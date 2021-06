Al ministero dell'Istruzione di Roma si insedia il primo tavolo tecnico italo-sammarinese

Nel pomeriggio, al ministero dell'Istruzione di Roma, si insedia per la prima volta il tavolo tecnico italo-sammarinese, in base a quanto deciso lo scorso 4 maggio nel corso del vertice politico tra il Segretario di Stato Andrea Belluzzi e gli omologhi Patrizio Bianchi e Maria Cristina Messa. In quell'occasione si era infatti decisa la creazione di gruppi permanenti di lavoro, anche per rivedere gli accordi di cooperazione bilaterale nel settore dell'istruzione, a partire da quello del 1983. In questa prima riunione, guidata dalla Direttrice del Dipartimento istruzione Laura Gobbi, in particolare si parlerà dell'accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio e di formazione professionale.