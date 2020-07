Al Monastero Santa Chiara la premiazione degli studenti di Design di Unirsm in collaborazione con l'azienda La Chiara

All'Antico Monastero Santa Chiara, tre studenti del corso di Design della Comunicazione di San Marino sono stati premiati per aver vinto il concorso indetto dall'Università in collaborazione con La Chiara Srl, azienda sammarinese che si occupa di depurazione di acqua. I vincitori sono Luca Montironi, Maria Chiara Ponzio e Daniele Trebbi. La loro docente Lucia Roscini ha condotto l'evento presentando alcuni dei video realizzati dai suoi studenti e soprattutto quello dei vincitori. Il progetto dei tre ragazzi mira a sensibilizzare il pubblico su temi quali l'eccessivo consumo di plastica e lo spreco di acqua, mentre il premio consisteva in un buono di 500 euro a testa spendibile nella stessa azienda La Chiara.

