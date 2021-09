Al Museo col cane: nascono i primi servizi di dog sitter nei siti italiani più importanti

Al Museo col cane: nascono i primi servizi di dog sitter nei siti italiani più importanti.

Fino ad oggi se si volevano vedere alcuni musei importanti bisognava lasciare a casa il cane. Adesso il nostro amico peloso ci aspetterà fuori, affidato ad un dog sitter certificato. Il servizio è stato ideato da una agenzia di viaggi a quattro zampe. Il servizio parte in cinque luoghi storici e rappresentativi dell’Italia: a Firenze con gli Uffizi, la galleria dell’Accademia e il Duomo, a Roma con i musei Vaticani e Castel Sant’Angelo, a Pisa per vistare la torre e a Pompei per vedere gli scavi. Sono esperti che sanno come farli giocare in sicurezza e anche farli riposare quando serve, lasciando il padrone libero di vedere le opere d'arte.

