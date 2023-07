CAMBIAMENTO CLIMATICO Al Nord tempeste, al Sud temperature tropicali. Il climatologo: "Eventi estremi saranno sempre più frequenti"

L'Italia si divide in due per il weekend: al Centro e al Sud continuerà il caldo rovente e l'afa. Al Nord invece temporali intensi. Temperature oltre i 40 gradi soprattutto in Sicilia e Sardegna, che rimangono sopra i 30 anche di notte. Un clima che sembra sempre più tropicale. "Più che tropicale lo chiamerei estremo - commenta Luca Mercalli, climatologo -. Gli eventi estremi, appunto, si stanno intensificando. Hanno caratteristiche sempre più intense".

Arrivano i bollini rossi d'allerta anche per i lavoratori: si troveranno su una piattaforma con una scala di rischio elaborata dal Ministero della Salute. Il presidente di Confindustria Bonomi sollecita un protocollo per cassa integrazione e smart working, come nell'emergenza Covid.

Ma ad essere diventata un'emergenza è anche il riscaldamento globale. "L'accordo di Parigi purtroppo rimane sulla carta - continua Mercalli -. Il 2022 è stato l'anno con le maggiori emissioni di sempre. Dobbiamo dunque aspettarci un ulteriore aumento di temperature e di eventi avversi". In Emilia-Romagna in arrivo il maltempo, secondo l'allerta gialla della Protezione Civile. Al Nord trombe d'aria e grandinate disastrose sono diventate il prezzo da pagare per uscire dal caldo torrido. Il bilancio peggiore arriva dal Veneto: 290 interventi dei Vigili del Fuoco, 110 persone ferite e diversi danni. Ora una nuova allerta meteo: temporali al Nord, con allerta arancione in Lombardia, dove si contano già milioni di euro di danni, fa sapere Coldiretti.

Nel video l'intervista a Luca Mercalli, climatologo

