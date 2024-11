STOP VIOLENZA SULLE DONNE Al Nuovo di Dogana Roberta Bruzzone racconta "Favole da Incubo": combattere gli stereotipi per fermare la violenza Tante le iniziative in vista della Giornata contro la violenza di genere del 25 novembre

Un'analisi dei casi di cronaca più sconvolgenti degli ultimi anni: vicende che si intrecciano a dinamiche culturali e sociali che ancora oggi faticano a scomparire. La celebre criminologa Roberta Bruzzone, sul palco del Nuovo di Dogana, porta in scena “Favole da incubo”, passando in rassegna fatti reali che hanno avuto le donne come vittime. All'evento hanno partecipato i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi.

Dietro alle storie ripercorse dalla criminologa ci sono gli stereotipi di genere che ancora oggi vedono, spesso, l'uomo al comando e la donna relegata a un ruolo di cura o, comunque, minoritario nella società. Preconcetti difficili da combattere, ma l'obiettivo dello spettacolo è proprio questo: scardinare le idee sessiste per arrivare a una presa di coscienza collettiva e fare in modo che crimini tanto orribili non avvengano più. Bruzzone tra i protagonisti, sempre sabato 23 novembre, dell'udienza dalla Reggenza a Palazzo Pubblico, insieme alle istituzioni e ai ragazzi delle scuole, per sensibilizzare sulla lotta contro la violenza di genere.

Nel servizio l'intervista di Sara Bucci alla criminologa Roberta Bruzzone

