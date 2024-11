Al Parco Ausa, “Prevenire è meglio che... Pestare!”: sensibilizzare alla raccolta delle deiezioni

Si dice che pestarla porti fortuna. Certo, però pulirla dalle scarpe non è così piacevole. E allora “Prevenire è meglio che... Pestare!”, come recita il titolo dell'evento di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine, organizzata al parco Ausa da Pharmalab e MontescuDog, con il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle e l'appoggio di Apas.

I partecipanti hanno rastrellato tutta la zona verde, raccogliendo i rifiuti che trovavano: non solo quelli organici degli animali, ma anche cartacce e plastica. “Un atto concreto – spiega Mirko Bucci, organizzatore – per dimostrare che la maggior parte dei cittadini, padroni di cani, ha senso civico e non è maleducata. E' stata anche un'occasione per chiacchierare e imparare qualcosa dagli educatori presenti. Lasciare deiezioni in giro – conclude Bucci – significa anche seminare parassiti, pericolosi anche per gli altri amici a 4 zampe”.

Insomma, ci vuole un attimo: armati di sacchettino, basta chinarsi e raccogliere. Un po' di ginnastica non fa mai male e i passanti – questa volta con le scarpe intatte – ringraziano.