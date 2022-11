INIZIATIVE Al San Marino Outlet Experience, il progetto RicuciAMO. Testimonial Simona Ventura In vendita le calze natalizie da loro realizzate e disponibile il servizio incartamento regali a offerta libera. Il ricavato sarà destinato al progetto

Con il tessuto si ricuciono anche le ferite. Le donne vittime di violenza ritrovano loro stesse in un'opportunità, in un lavoro. Il progetto RicuciAMO, finanziato dalla regione Emilia Romagna e nato da un'idea dell'assessorato alle Pari opportunità di Faenza, nasce proprio per questo, per dare loro una formazione sartoriale specializzata e raggiungere l'indipendenza. Ora i prodotti realizzati dalle donne di RicuciAMO arrivano anche sul Titano, al San Marino Outlet Experience. Da dicembre nella Lounge area, vicino all'albero di Natale acceso proprio oggi, si potranno acquistare le calze natalizie, contenenti un regalo sempre diverso. Disponibile anche il servizio di incartamento regali, a offerta libera. Il ricavato sarà destinato al progetto. "Il progetto è nato per unire due esigenze - spiega Milena Barzaglia, ideatrice del progetto -, ovvero ricollocare nel mondo del lavoro donne vittime di violenza e quella degli imprenditori del settore tessile che hanno carenza di manodopera specializzata". Presente come testimonial Simona Ventura, che commentato così l'iniziativa: "L'indipendenza economica aiuta molto le donne che hanno subito violenza prima psicologica e poi fisica. Il fatto di trovare una nuova vita in un settore che ha veramente bisogno di loro seconda me è una cosa bellissima". Questi e altri eventi in programma per arrivare fino al 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne: "Le iniziative sono tante - afferma Roberto Ciavatta, segretario alla Sanità -. E' una data importante e credo ci sia una sensibilità sempre maggiore sul tema, sulla necessità di sradicare questo fenomeno da San Marino".

Nel video le interviste a Milena Barzaglia (ideatrice del progetto), Simona Ventura e Roberto Ciavatta (segretario alla Sanità)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: