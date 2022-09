Al Teatro Titano l'inaugurazione dell'anno scolastico

Il ritorno a scuola non dev'essere visto solo come un obbligo ma come un momento per ritrovare amici e amiche ed iniziare a costruire il proprio futuro. Così il dirigente delle superiori Giacomo Esposito ha accolto gli studenti all'inaugurazione dell'anno scolastico.

La terribile tragedia di Giada e Simone, afferma Esposito, è una ferita per tutti ma loro resteranno per sempre con noi. Ad aprire l'anno la musica con gli artisti sammarinesi Francesco Santini, Francesco Mariani e Lorenzo Salvatori in arte Irol.

L'intervista a Lorenzo Salvatori (Irol)