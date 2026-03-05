Al via dal 9 marzo le iscrizioni alla Scuola Media di San Marino

Apriranno lunedì 9 marzo le iscrizioni alla Scuola Media della Repubblica di San Marino per l’anno scolastico 2026-2027. La procedura resterà attiva fino a sabato 14 marzo e si svolgerà interamente online. Come spiega in una nota, il dirigente Remo Massari, potranno iscriversi gli alunni cittadini sammarinesi, i residenti e i titolari di permesso di soggiorno. Gli studenti che stanno già frequentando la prima e la seconda classe saranno invece iscritti d’ufficio.

Per completare la procedura le famiglie dovranno registrarsi sul portale dedicato della scuola www.media.educazione.sm, ricevere via email le credenziali di accesso e inserire i dati anagrafici dell’alunno e dei genitori o tutori. Successivamente sarà necessario scaricare, compilare e caricare i moduli obbligatori – tra cui liberatoria per immagini, consenso informato e richiesta di trasporto scolastico – ed eventuali documenti aggiuntivi, prima dell’invio della domanda.

Per gli studenti provenienti dalla Scuola Elementare della Repubblica di San Marino il Documento di valutazione e il Certificato delle competenze saranno acquisiti d’ufficio. Negli altri casi dovranno essere consegnati alla Scuola Media entro il 30 giugno 2026. Nella domanda di iscrizione la famiglia potrà scegliere tra le due sedi scolastiche, Fonte dell’Ovo e Serravalle. Il servizio di trasporto scolastico copre, indicativamente, diversi Castelli per la sede di Fonte dell’Ovo, mentre per la sede di Serravalle è previsto per il solo Castello di Serravalle.

Qualora le domande per una sede superassero la capienza massima stabilita dal Servizio di prevenzione e protezione, l’accettazione avverrà secondo i criteri previsti dal regolamento per la formazione delle classi prime della Scuola Media, consultabile sul sito dell’istituto. Per informazioni o assistenza nella procedura di iscrizione online è possibile contattare la segreteria della Scuola Media al numero 0549 882710 o all’indirizzo email scuolamedia@pa.sm.







