Al via Expo Osaka 2025: taglio del nastro al Padiglione di San Marino

San Marino alza il sipario sull'Expo 2025 di Osaka. Taglio del nastro con il Commissario Generale, Filippo Francini affiancato dalla Direttrice di Padiglione, Laura Franciosi. Inaugurazione seguita in collegamento dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati che dal Titano ha rivolto allo staff di manager e volontari il suo personale “in bocca al lupo”. E non poteva mancare la mascotte Libertas.

"L'inaugurazione di Expo Osaka 2025 segna l'avvio di un capitolo di fondamentale importanza strategica per la Repubblica di San Marino. Questa partecipazione si colloca in una visione di lungo periodo, rappresentando la naturale prosecuzione del percorso virtuoso avviato con Expo Dubai, esperienza che ha consolidato l'immagine internazionale del nostro Paese e generato riscontri eccezionali. Assieme alle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, partiremo il 30 aprile per Osaka perché - anticipa Pedini Amati - il 3 di maggio c'è la National Day della Repubblica di San Marino, sarà veramente un altro momento molto, molto importante. Quindi un saluto a tutti i volontari che in Giappone stanno svolgendo un ottimo lavoro, al Commissario, al Direttore, a tutta la parte degli organizzatori che in qualche modo a vario titolo stanno adoperandosi per far sì che tutto sia svolto al meglio".

Comincia così un viaggio di sei mesi che porterà la più antica Repubblica del mondo nel cuore della vetrina internazionale più attesa dell'anno, sotto il claim biancoazzurro “Expanding Horizons”, la propensione ad entrare in contatto con realtà lontane, di espandere gli orizzonti, accompagnando i visitatori attraverso un’esperienza immersiva nella storia, la cultura e le eccellenze naturalistiche del Paese. Elemento distintivo del Padiglione è proprio l'esposizione della riproduzione del manoscritto "Vita Sancti Marini", iscritto ufficialmente da pochissimo nel programma UNESCO Memoria del Mondo. Un valore aggiunto, il modo migliore di raccontarsi al mondo, trasmettere un'immagine positiva, unendo la capacità di innovare al rispetto dell'identità. "Vogliamo profondere nel mondo sentimenti di libertà e pace, - aggiunge il Segretario Pedini Amati - valori che hanno sempre contraddistinto nella storia di questo piccolo paese".

Già in avvio di giornata, padiglione di San Marino e shop all'interno, presi d'assalto da tantissimi visitatori: una affluenza generale alla partenza stimata in oltre 300mila persone. “‘La presenza della Repubblica è solida e rilevante. Le premesse sono ottime per tutti noi. Siamo orgogliosi di essere qui, a Osaka, per mostrare al mondo un piccolo Stato con una grande storia e una visione proiettata al futuro - ha dichiarato il Commissario Francini durante il discorso inaugurale - Il nostro padiglione, ideato dagli studenti della Università di San Marino Facoltà di Design, si contraddistingue per l’eleganza architettonica e la capacità di raccontare la nostra identità millenaria e al contempo riflettere sui temi che Expo Osaka 2025 richiama all’attenzione del suo pubblico’”. L'Esposizione Universale ha ufficialmente aperto le sue porte al pubblico, sotto la pioggia, alla presenza delle autorità giapponesi; cerimonia anticipata dallo spettacolare pre-opening di sabato 12 aprile.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo con delega Expo