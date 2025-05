TERRITORIO Al via i lavori di riqualificazione dell’area Ex Pattinaggio a San Marino Città Lo storico spazio pubblico sarà rinnovato entro novembre: più accessibile, sicuro e armonioso

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione dell’area Ex Pattinaggio, uno degli spazi più emblematici del centro storico di San Marino Città. Il progetto, curato dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.), prevede il recupero completo dell’area con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità, aumentare la sicurezza e restituire alla comunità un luogo decoroso e funzionale.

Ad annunciare l’avvio del cantiere è stato il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci, che ha espresso soddisfazione per un intervento atteso da tempo: “Dopo anni sono partiti i lavori per la riqualificazione dell’area Ex Pattinaggio in Città, che tornerà ad essere decorosa e fruibile adeguatamente per i nostri cittadini. Questo intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso chi lo vive ogni giorno.”

Situata tra i parcheggi 6 e 7, l’area Ex Pattinaggio ha una lunga storia: i primi lavori risalgono agli anni ’30 e la sua inaugurazione avvenne negli anni ’40. Inizialmente intitolata a Bruno Mussolini, fu successivamente dedicata a Bruno Reffi, vittima del bombardamento del 1944. Negli anni, l’area ha subito un progressivo abbandono, sollevando preoccupazioni e richieste di intervento da parte della cittadinanza.

Il nuovo progetto prevede la posa di una pavimentazione in calcestruzzo levigato, la demolizione di vecchi muretti e della ringhiera esistente, con l’obiettivo di rendere lo spazio più moderno e armonioso, senza comprometterne il valore storico. Il tutto è stato approvato dalla Commissione Monumenti, a garanzia della tutela del patrimonio. I lavori sono iniziati il 5 maggio con l’allestimento del cantiere e le prime demolizioni. Il cantiere resterà attivo fino alla fine di giugno, per poi interrompersi durante l’estate e riprendere a settembre, con l’obiettivo di completare l’intervento entro novembre.

Con questa iniziativa, la Segreteria di Stato per il Territorio ribadisce il proprio impegno per la valorizzazione del paesaggio urbano e il recupero degli spazi pubblici, riconsegnando alla collettività un luogo storico e simbolico, pronto ad accogliere nuove occasioni di incontro, cultura e socialità.

