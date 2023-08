LAVORI IN CORSO Al via i lavori per la nuova ciclopedonale, di fianco al ponte della Statale Rimini-San Marino Un collegamento diretto con la città per i residenti della Grotta Rossa, quando sarà terminato anche il sottopasso ciclopedonale previsto dalla nuova rotatoria in costruzione sulla statale 16.

Al via i lavori per la nuova ciclopedonale, di fianco al ponte della Statale Rimini-San Marino.

Sono iniziati in questi giorni i lavori previsti per la realizzazione di un ponte ciclopedonale, che verrà realizzato sul deviatore Ausa, in affiancamento all’esistente ponte carrabile della Strada Consolare 72, Rimini - San Marino. Un'opera importante attraverso la quale i cittadini residenti nel quartiere della Grotta Rossa - che si spostano a piedi o in bici - potranno collegarsi al centro città più velocemente e in totale sicurezza. L’intervento, che da lunedì scorso ha visto l’insediamento del cantiere, è parte di un più ampio percorso ciclopedonale da completare, finalizzato a stabilire una continuità con il percorso ciclopedonale già esistente che allo stato di fatto risulta interrotto in corrispondenza del deviatore Ausa. Un passaggio che consentirà un collegamento diretto con il centro città attraverso il sottopasso ciclopedonale, di prossima realizzazione, previsto nei lavori della nuova rotatoria attualmente in costruzione, tra la Consolare 72 Rimini - San Marino e la Statale 16.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: