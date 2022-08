INTRATTENIMENTO Al via ieri sera lo Smiaf Festival, sul Titano per tutto il weekend

Al via ieri sera lo Smiaf Festival, sul Titano per tutto il weekend.

Musica, arte e sport estremi. San Marino torna a tingersi dei colori dello Smiaf Festival, arrivato alla 15esima edizione: tre giorni di intrattenimento nel centro storico per arricchire il weekend. Tra le attrazioni principali i concerti serali al Campo Bruno Reffi: grande apertura con i Melancholia, nome di grido della scena indie rock italiana del momento. Stasera si balla sulle note dei Giufà: ritmo e ispirazione tra il Klezmer e il Balkan Beat, con una forte matrice Rock. Oltre a questo street food, spettacoli di strada, mostre d'arte, e l’Extreme park, un'intera area dedicata a sport di nuova concezione come equilibrismo, arrampicata sportiva, skateboard, roller, parkour, aperto non solo agli esperti, ma anche ai principianti e ai curiosi.

