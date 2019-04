Al via il convengo internazionale sulla dislessia: "Nessuno è somaro"

300 persone sul Titano per la XIII edizione del convengo internazionale su scuola e disturbi specifici dell'apprendimento dell'Università di San Marino, in collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia e SOS Dislessia. Accademici, professionisti, studiosi ed educatori impegnati per due giorni in approfondimenti e workshop sulla didattica inclusiva per i bambini con difficoltà di apprendimento. Domani la testimonianza del Fondatore di “Eataly”, Oscar Farinetti che parlerà per la prima volta della dislessia del figlio Andrea e del rapporto con la scuola. Comitato scientifico composto dalla Direttrice del Dipartimento Scienze Umane dell'Università di San Marino, Laura Gobbi, e dal Direttore del Centro per lo studio e la ricerca applicata sulla Dislessia, Giacomo Stella.

Nel video, l'intervista al professor Giacomo Stella, che parte proprio dal tema scelto per il convengo: “”Nessuno è somaro”.