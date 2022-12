Al via il party di Capodanno a San Marino. Controlli rafforzati delle forze dell'ordine

Maria Letizia Camparsi ha sentito i turisti in centro

Giornata di grande presenze a San Marino, con i turisti che hanno affollato il centro complice il bel tempo. Tutto pronto per la festa di Capodanno a San Marino. Con la festa in viale lo Stradone, chiusa al traffico, dove ci sarà la “Notte dei giocattoli”, musica targata Mr Lori G dj, fino alle 2 del mattina Quest'anno lo ricordiamo niente fuochi d'artificio. Attenzione alta delle forze dell'ordine: la Gendarmeria controlla l'ordine pubblico, aumentando il numero di pattuglie dispiegate su tutto il territorio per monitorare i vari eventi. La Polizia Civile raddoppia le presenze, soprattutto nella zona di Città, sovrintendendo a viabilità, chiusure e antincendio. In prima linea per la sicurezza anche la Guardia di Rocca con controlli sul territorio.

Nel video le voci di alcuni turisti