SAN MARINO Al via il piano asfaltature 2026: quasi 2 milioni di euro per le strade di tutti i Castelli Interventi tra luglio e ottobre. Parte anche il programma pluriennale per la messa in sicurezza della Superstrada e l'adeguamento dei guard rail

Al via il piano asfaltature 2026: quasi 2 milioni di euro per le strade di tutti i Castelli.

La Segreteria di Stato per il Territorio, in collaborazione con l'Azienda per i Lavori Pubblici, ha avviato il piano delle asfaltature e delle manutenzioni stradali 2026, un programma da quasi 2 milioni di euro che interesserà tutti i nove Castelli del Titano.

I lavori, previsti tra luglio e ottobre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, riguarderanno sia le principali arterie di collegamento sia numerose strade urbane e consolari. L'obiettivo è migliorare la sicurezza della circolazione, la qualità delle infrastrutture e il decoro del territorio.

Il piano, si legge in un comunicato, è stato definito sulla base del monitoraggio svolto dall'Aaslp e dalla Segreteria, anche attraverso il confronto con le Giunte di Castello e le segnalazioni dei cittadini, così da intervenire sulle situazioni ritenute più urgenti.

Contestualmente prende il via anche un programma pluriennale di messa in sicurezza della Superstrada, che prevede la progressiva sostituzione e l'adeguamento dei guard rail agli standard più recenti. Si tratta del primo passo di un progetto più ampio che, nei prossimi anni, comprenderà ulteriori interventi per aumentare la sicurezza di automobilisti e pedoni.

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