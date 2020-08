Al via il primo master di II livello per formare i dirigenti pubblici di domani

San Marino guarda ai futuri dirigenti pubblici per dare allo Stato una buona Amministrazione. Ed è proprio formazione la parola d'ordine. La Direzione della Funzione Pubblica, insieme alla Segreteria di Stato agli Interni, amplia infatti il bacino dei possibili aspiranti a posizioni dirigenziali aggiungendo tra i requisiti per esercitare la funzione e come titolo alternativo, sulla base della Legge n.113 del 2020, il possesso di master universitario di secondo livello in materie attinenti all’Amministrazione. Si rafforza così la collaborazione con l'Università di San Marino, attraverso il primo Master di II livello “Le pratiche manageriali nella pubblica amministrazione” che prenderà il via già dall'Anno Accademico 2020/21. Coinvolto anche l'ateneo di Urbino.

Una specifica formazione universitaria, dunque, mirata, tra le altre cose, a creare elevate professionalità; ad incrementare la preparazione e garantire l’aggiornamento del personale; a fornire una preparazione adeguata per la partecipazione a concorsi pubblici e per le progressioni di carriera. Il bando di iscrizione e tutte le informazioni specifiche si possono trovare sul sito www.unirsm.sm.