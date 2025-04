Al via il progetto fra gli studenti di Comunicazione e Digital Media di Unirsm e San Marino RTV

Un progetto formativo, nato dalla collaborazione tra l'Università e l'Emittente di Stato. Tra aprile e maggio, coinvolgerà 10 studenti, guidandoli alla realizzazione di un servizio giornalistico per il TG e ad un programma di approfondimento televisivo in studio. A tema “Progettazione e produzione televisiva 2^ edizione”, prevede 30 ore di formazione, negli studi di San Marino RTV e in uscite esterne alla sede.

Coordinati dal Capo della Produzione Matteo Bravi e da Eleonora Pozzi della Redazione Programmi, gli studenti approfondiranno gli aspetti legati al lavoro di selezione delle notizie e delle fonti, la scrittura e la conduzione giornalistica.

Referenti scientifiche per l'Università sono Giovanna Cosenza, direttrice del Corso, ed Elena D'Amelio, docente di “Teorie e tecniche dei media”; come tutor, Sara Giardi; referente amministrativo, Giuseppe Cecere.

