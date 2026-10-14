Al via il Ttg di Rimini: non manca San Marino con un ampio stand

Il taglio del nastro, le strette di mano e i primi incontri tra operatori da tutto il mondo: alla Fiera di Rimini si apre il TTG Travel Experience, uno degli appuntamenti di riferimento per il turismo internazionale. Fino al 16 ottobre si incontrano destinazioni, tour operator e professionisti dell’accoglienza, con un obiettivo: capire dove sta andando il mercato e intercettare i viaggiatori di domani. I numeri danno la misura della manifestazione: 2.800 brand espositori, mille buyer, 75 Paesi rappresentati e 28 padiglioni. Ma il TTG è soprattutto un’occasione per costruire nuove relazioni e trasformare le tendenze in opportunità concrete.

E tra le destinazioni in vetrina c’è anche San Marino, che si presenta con uno spazio di 112 metri quadrati e una squadra di dodici operatori turistici. L’obiettivo è far conoscere la Repubblica ai mercati internazionali e proporla non soltanto come meta da visitare in giornata, ma come destinazione da vivere durante tutto l’anno, tra cultura, natura, itinerari religiosi ed eventi. Stamane l’inaugurazione dello stand con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati; domani, invece, un panel dedicato al racconto di San Marino attraverso lo sguardo di Lonely Planet.

"Non possiamo non esserci qui al Ttg - commenta il segretario Pedini Amati - come nelle fiere più importanti che riguardano il turismo. San Marino e Rimini praticamente da sempre lavorano assieme. Devo dire che quest'anno ho trovato una fiera molto più proattiva verso anche le possibili iniziative in campo turistico. Mi sembra una ripartenza dopo un periodo molto più complicato".

"In questo stand di più di 100 metri quadri - spiega Nicoletta Corbelli, dirigente Ufficio del Turismo - accogliamo 12 operatori di San Marino che si promuovono, che presentano loro attività, hanno la possibilità di fare business, incontri e ovviamente noi promuoviamo la destinazione San Marino. Tra l'altro anticipiamo che domani ci sarà un appuntamento molto importante perché andremo a presentare la nuova guida digitale che abbiamo progettato con Lonely Planet".

Una collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e San Marino che va avanti da lunghissimo tempo - ricorda Roberta Frisoni, assessora Turismo Emilia-Romagna -. Abbiamo anche dei protocolli sottoscritti, anche rinnovati di recente. Tra i punti più d'interesse l'accessibilità dei collegamenti: sappiamo l'importanza del lavoro sulla SS72, anche con l'aeroporto. In ambito sportivo c'è il rinnovo della MotoGP, quindi un evento che fa parlare di noi, della Repubblica al mondo, ma che porta anche tantissime presenze".

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati (segretario al Turismo), Nicoletta Corbelli (dirigente Ufficio del Turismo) e Roberta Frisoni (assessora Turismo Emilia-Romagna)







