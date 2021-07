Al via il Web Marketing Festival, l'appuntamento sull'attualità e l'innovazione

Nona edizione per il Festival sull'innovazione Digitale e Sociale che, dal 15 al 17 luglio, si terrà al Palacongressi di Rimini. Si tratta del più grande Festival sull'innovazione digitale esistente, con oltre 40.000 presenze negli ultimi due anni. Lo spazio fieristico sarà dedicato all'innovamento tecnologico, con l'allestimento di 60 sale in cui si parlerà di tutte le novità in campo tecnologico, con lo sguardo rivolto con molta attenzione ai giovani, coloro che più di tutti vivono l'innovamento tecnologico e saranno quelli a beneficiarne di più in futuro. Per quest'anno è stata implementata una doppia esperienza per il festival, che potrà essere seguito sia in presenza sia da remoto, tramite una piattaforma appositamente creata. Ad aprire l'evento un concerto inaugurale del cantante Roy Paci con gli Aretuska, che si sono esibiti nella sala grande dando il via alle tre giorni.

Le canzoni scelte per il concerto di debutto hanno sottolineato proprio questo, creando un clima di festa che ha visto coinvolti tutti i presenti. Dopo lo spettacolo è salito sul palco l'organizzatore dell'evento Cosmano Lombardo, che ha consegnato un premio a Paci, per dare poi il via ufficiale al festival, con un discorso in cui ha parlato del grande impatto che la pandemia ha avuto nella vita di tutti, cambiando il modo di vedere il mondo. Nell'arco dei tre giorni saranno presenti oltre 600 ospiti di ogni genere, come il ministro Luigi Di Maio, il fondatore di Emergency Gino Strada, diversi personaggi del mondo dell'intrattenimento e il nipote di Nelson Mandela, simbolo della lotta all'apartheid.