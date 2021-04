Al via il week end di Pasqua: ecco le regole a San Marino e in Italia

Da oggi, sabato 3 aprile, fino al 5, Lunedì dell'Angelo a San Marino e in Italia stretta sulle norme già previste dai decreti.

Sul Titano in queste tre giornate coprifuoco anticipato alle ore 20.00: dopo quell'ora sarà possibili spostarsi sono per motivi di comprovata necessità e per lavoro. Bar e ristoranti dovranno chiudere alle 15.30 anzichè alle 18.00, l'asporto sarà consentito fino alle 20.00, senza limitazione d’orario invece le consegne e il servizio a domicilio. Chiuse le attività commerciali nei centri commerciali (fatta eccezione per generi alimentari, edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie e ottici).

Per quel che riguarda le visite a parenti ed amici, i sammarinesi potranno recarsi una volta la giorno anche in Emilia Romagna e nelle Marche per un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Vale ovviamente la possibilità di portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone non autosufficienti. Sarà in questo caso comunque necessario fornire un'autocerticazione.

Restano chiusi i parchi e le piazze. L'attività motoria è consentita solo in forma individuale e ad una distanza di almeno due metri dalle altre persone.

L'Italia sarà tutta zona rossa per il week end pasquale. Previste però alcune concessioni: saranno infatti consentite visite a parenti o amici. E' permesso spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno tra le 5 e le 22 e solo all'interno della regione, al massimo in due persone oltre a minori di 14 e disabili o non autosufficienti conviventi. Bar e ristoranti restano chiusi: consentito l'asporto fino alle 18.00 per i bar e alle 22.00 per i ristoranti. Non sono previsti invece limitazioni orarie per la consegna a domicilio. Possibile raggiungere le seconde case.

Per quel che riguarda i ricongiungimenti è possibile raggiungere il coniuge o il partner se vive in una città o in una regione diversa, così come è possibile spostarsi per un genitore separato o divorziato per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore.

Aperti i parchi per consentire l'attività motoria purchè si svolga in forma individuale e ad una distanza di due metri dalle altre persone, così come restano aperte le aree gioco per i bambini purchè siano accompagnati o dai compenti del nucleo familiare o da chi abitualmente se ne prende cura.