FUMETTI E CULTURA POP Al via il weekend di San Marino Comics. L'inaugurazione ufficiale al Bruno Reffi

E' già una festa di colori e costumi qui nel centro storico di San Marino, dov'è iniziato il Comics, il Festival del fumetto e della cultura Pop. Il tema di quest'anno è “Benvenuti nel Paese delle Meraviglie” e infatti per tutto il weekend sarà possibile entrare nel mondo dei fumetti, dei giochi e del cosplay. Gli eventi sono quasi tutti gratuiti, ma con lo speciale Experience Ticket sarà possibile accedere alla Scuola di Magia di Harry Potter, al percorso “Alice in Wonderland” e all'area videogames e Lego, oltre ai concerti di Giorgo Vanni e Cristina D'Avena. Siamo arrivati alla decima edizione. "Un bel traguardo - commenta Paolo Gualdi, organizzatore dell'evento -, 10 anni di avventure. Ora siamo un festival di carattere internazionali con grandi contenuti e special guest come Sio. Ha disegnato il nostro manifesto e ha portato qui la casa editrice Giga Ciao. Insomma sul Titano c'è la crema di tutta la cultura nerd e pop".

"E' bellissimo, è la prima volta che vengo a San Marino - racconta Sio -, però mi sembra ci siano un sacco di persone che apprezzano i fumetti come noi e questo mi rende felice".

Questa sera alle 20:30 inaugurazione ufficiale al Campo Bruno, con uno spettacolo degli sbandieratori sammarinese.

Nel video le interviste a Paolo Gualdi, organizzatore del San Marino Comics, e a Sio, youtuber e fumettista

